Spalletti lavora sulla difesa, il suo vice Calzona registra i movimenti. Errori in difesa non saranno concessi. Il neo allenatore azzurro, sin dai primi giorni di Dimaro, ha dedicato tante sedute di allenamento al lavoro della linea difensiva, con i quattro azzurri che saranno il punto fondamentale per la squadra del prossimo anno. Anche questa mattina, il gruppo azzurro si è diviso in tre per permettere ai difensori presenti un lavoro di oltre un’ora sui movimenti del reparto.

La redazione