Koulibaly, napoletano, e leader per i compagni e per Spalletti

Kalidou Koulibaly è sempre in stand by per quanto riguarda il mercato, ma per Spalletti è uno dei giocatori fondamentali, “dipendesse da me..”, ecco cos’ha detto in conferenza stampa il ct azzurro. Unica offerta arrivata per il difensore è quella del Manchester United, che però De Laurentiis ha rispedito al mittente, ritenuta insufficiente. Intanto Spalletti aspetta, sperando che non vada via, lui che lo considera un leader, un leader vero, così come i suoi compagni, che lo guardano con stima e rispetto. Anche i tifosi presenti a Dimaro, anche ieri hanno dimostrato tutto l’affetto per Koulibaly, con una serie di ovazioni dagli spalti. Il gigante buono intanto è sempre più napoletano, è di ieri infatti un suo video in cui canta, in napoletano, una canzone del rapper Clementino, ed alla fine esclama “sono napoletano”!

Fonte CdS