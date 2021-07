Insigne/ADL: si potrebbe cominciare con il capire chi chiama per primo…

Fissatevi la prima data in agenda: il 3 agosto. Sarà quando il capitano azzurro andrà a Castel Volturno per i test medici e atletici. Le polemiche sono lontane anni luce da Insigne che è a Ibiza e in queste ore ha festeggiato con Immobile il matrimonio di Verratti. Il pensiero De Laurentiis è chiaro: Lorenzo ha un (signor) contratto in essere, c’è l’intenzione di allungarlo di almeno tre anni ma con un sostanzioso ribasso dell’attuale ingaggio da 5 milioni di euro. Quindi, non ci sarebbe nessuna intenzione di cederlo, ma una trattativa non c’è, non c’è ancora neppure un appuntamento. Ovvio che questa faccenda non è di semplice soluzione, ma un braccio di ferro non farebbe bene a nessuno. Arrivare a scadenza non sarebbe un dramma. Neanche per Insigne. Poi è chiaro: ci si siede, ci si guarda negli occhi e la soluzione potrebbe essere a un passo. Sempre che si decida chi deve chiamare l’altro per primo….

Il Mattino