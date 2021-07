Il Napoli ha deciso di aspettarlo, Ghoulam si allenerà al centro Konami

Era ormai considerato uno dei terzini più forti d’Europa. Poi il calvario, vero. Uno di quelli che spaccano le carriere, mettono la parola fine. Ghoulam non tornerà sui campi prima della fine di ottobre. L’ennesimo lungo stop per un giocatore fermato dalle sue ginocchia fragili nel momento clou dellla sua vita sportiva. I compagni sono in ritiro in Trentino a prepararsi per la stagione, lui a Castel Volturno, a sgobbare per l’ennesima volta su macchinari speciali che gli devono restituire tono ed elasticità muscolare e, soprattutto, lo devono aiutare a preservarsi da altri infortuni. Arrivato nel gennaio 2014 con Benitez, ha trovato subito spazio tra i titolari, anche con Sarri. Tre anni e mezzo vissuti al massimo, prima di quel 1 novembre 2017 quando con il Manchester City si rompe il legamento crociato del ginocchio fuori. Classica prognosi, quattro mesi fuori. Ma la sfortuna è in agguato, visto che nel febbraio del 2018, durante un allenamento subisce una frattura trasversale della rotula. Questa volta rimane fuori gino a fine anno, anche per complicazioni, per un intervento di routine al ginocchio operato, durante l’estate. Il rientro però è con il botto. A dicembre, a oltre 400 giorni dalla sua ulltima apparizione in campo, torna con il Frosinone, c’è già Ancelotti in panchina: entra e regala due assist a Milik nella vittoria per 4-0 contro i ciociari. Sembra la fine di un incubo, con il Napoli che ritrova una delle sue anime. Ghoulam, dopo l’uscita di Hamsik, veste anche la fascia di capitano azzurro. Insomma, gli ingredienti per la classica brutta storia a lieto fine ci sono tutti. E invece no. Ghoulam nelle ultiime stagioni rimane sempre ai margini del progetto, di Ancelotti prima e di Gattuso poi. E questa primavera, proprio quando sembra aver recuperato una buona forma e un minimo di continuità, un’altra tegola: a marzo, contro il Bologna, si rompe ancora il crociato, stavolta del ginocchio sinistro. Il Napoli però ha deciso di aspettarlo. Con Mario Rui in lista di sbarco, si punta ad avere due terzini a sinistra: un obiettivo è Emerson, una certezza è Ghoulam. Che da parte sua ce la sta mettendo tutta per trovare un lieto fine nella sua drammatica storia sportiva, tornando a essere uno degli esterni più ammirati di tutta Europa. C. Tarsia (Mattino.it)