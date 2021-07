I nomi del “fermo” mercato azzurro, in entrata ed in uscita

Non si muove una foglia, si potrebbe dire, ma siamo in tempo di mercato. Anche in casa azzurra. La priorità è sempre Emerson Palmieri, ma per finanziare l’arrivo del terzino, si cercano pretendenti per Ounas, mentre Tutino è sempre più vicino al Parma. Due le principali alternative al neo campione d’Europa, Mathias Olivera, 23 anni, del Getafe, valutato 15 milioni, e Reinildo Mandava, 27 anni, del Lille. A centrocampo piacciono Teun Koopmeiners, 23 anni, olandese dell’Az Alkmaar, e Denis Zakaria, 24, svizzero del Monchengladbach (valutazione 18-20 milioni). In difesa, l’ultimo nome è Piero Hincapié, 19enne ecuadoriano del Talleres, mentre dalla Francia accostano al Napoli l’attaccante Marcus Thuram, figlio di Lilian, seguito da Raiola. Valutazione: 25 milioni. Tutino è sempre più vicino al Parma. Affare da 5-6 milioni. Conferme dal club ducale: «Tutino ci farebbe comodo. Dobbiamo trovare le giuste condizioni».

Il Mattino