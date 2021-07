Giordano, giornalista: “Come si ricrea l’entusiasmo? Con le vittorie”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Koopmeiners? Anche l’Atalanta, che dal punto di vista economico se la passa molto meglio, sta aspettando prima di chiudere, evidentemente ci sono delle perplessità. Comprendo che un calciatore possa decidere di godersi la Champions, così come ci sono calciatori che dinanzi al fascino di Napoli possono essere solleticati. Detto ciò, gran bel giocatore. Azionariato popolare per il Napoli? Ipotesi molto suggestiva ma non è un percorso semplicissimo. Anche Cottarelli con l’Inter avrà bisogno di tempi e dinamiche molto complesse. Questa iniziativa mi pare nasca sulla consapevolezza delle difficoltà vissute dall’Inter, che sono evidentemente molto più grosse di quanto si possa sospettare, anche se alcune cose le abbiamo lette e hanno comportato la cessione di un giocatore come Hakimi per 70 milioni. Il Napoli – per fortuna ma anche per bravura – non ha questi problemi. Come si ricrea l’entusiasmo? Con le vittorie e con un sano discorso, qualcosa che riesca a toccare ancora le corde. Poi chiaro che deve arrivare la conferma della statura della squadra”.