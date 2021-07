Giordano, giornalista: “Ci vuole un grande affare, il mercato non si sblocca”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “C’è bisogno che si muova il mercato, non solo quello del Napoli. Zielinski uomo mercato? Anche Di Lorenzo ha conquistato simpatie attraverso un Europeo travolgente. Il problema però è di tutti, fin quando non si muoveranno le prime operazioni bancarie sarà tutto complicato. Di soldi ne sono circolati pochissimi: Hakimi, De Paul e poche cose ancora. Se non si muove un grande affare, senza effetto domino non ne usciremo.

Allenamenti di Spalletti come Sarri? No, c’è molto di personale. Credo che Spalletti non debba stupirci, parla per lui tutto quello che ha fatto. Stiamo parlando di un uomo che in panchina ha avuto modo di evolversi in maniera straordinaria. Penso che chi ami il calcio non possa che aver apprezzato il calcio di Spalletti.

Perché il Napoli arriva a scadenza sui rinnovi? I casi di Maksimovic e Hysaj in realtà sono delle scelte, hanno lasciato che andassero via. Sono state fatte valutazioni sulle richieste dei giocatori e il futuro della società. Chiaramente altre volte – e questo vale per il caso Insigne, un errore clamoroso e quasi imperdonabile – la scelta è un po’ tardiva.”