G. Iezzo, ex Napoli: “Non è un tecnico che viene per una stagione anonima”

Queste le parole di Gennaro Iezzo, ex portiere, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Spalletti nelle sue prime uscite ha messo le mani avanti dichiarando che la società vuole arrivare al quarto posto, ma per realizzare ciò bisogna avere una rosa adeguata. Luciano non è un tecnico che viene a Napoli per fare una stagione anonima. La base c’è ed è forte, bisognerà capire se qualcuno andrà via. I club che si autofinanziano, come quello di Adl, purtroppo hanno sempre la coperta corta: se il Napoli dovesse vendere Koulibaly, sicuramente perderà un top player in difesa che non potrà mai essere rimpiazzato adeguatamente. L’acquisto più importante degli azzurri è lo stesso allenatore toscano.

Gattuso? Ha fatto un ottimo lavoro, nonostante i problemi che ci sono stati nella passata stagione, sia relativi al Covid che di natura personale. Quello che Spalletti darà in più a questa squadra è la calma e la capacità di leggere le situazioni a gara in corso, cosa che non è riuscita al calabrese in partite come quelle contro il Sassuolo, Cagliari, Spezia e Verona”.

Fonte: 1 Station Radio