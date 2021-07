G. Iezzo, ex Napoli: “Bisogna solo sedersi a tavolino e trovare la strada giusta”

Queste le parole di Gennaro Iezzo, ex portiere, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Questione Insigne? Da una parte vedo un ragazzo legato a Napoli ed al Napoli, che vuole sicuramente restare. Credo desideri un premio da parte della società, ovvero avere un ingaggio al pari di Koulibaly e Mertens. D’altro canto, penso che anche Adl voglia tenerlo, dunque una soluzione si potrebbe trovare, magari prolungando il contratto del capitano di un anno per dimostrargli quanto la società creda in lui. Lorenzo è uno che ci tiene, che fa gruppo ed è l’unico napoletano in rosa. Per me, da entrambe le parti c’è voglia di continuare insieme, bisogna solo sedersi a tavolino e trovare la strada giusta.”

Fonte: 1 Station Radio