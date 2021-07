Fabio Mandarini, giornalista: “Insigne? Il Napoli può venderlo per 30 milioni trattabili…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Fabio Mandarini, giornalista Corriere dello Sport:

“Credo che la situazione Insigne sia abbastanza chiara. Ci sono tre strade: si rinnova, si va a scadenza ed il Napoli non teme questa possibilità. Oppure, c’è la cessione. Ed il Napoli ha fatto un prezzo di partenza 30 milioni, che è trattabile con l’inserimento dei bonus. Ipotesi che sono tutte valide, in questo momento. Perché Insigne aspetta che sia il Napoli a chiamare. Mentre De Laurentiis si aspetta che sia il manager di Insigne a contattarlo. In questo momento, la situazione è di assoluto silenzio reciproco. Il Napoli ha fatto filtrare questa posizione di attesa. E, la cosa più semplice, è aspettare la fine delle vacanze di Insigne. Dovrà andare a Castel di Sangro. E, nel quartier generale del Napoli, sarà inevitabile parlare. Dal punto di vista delle offerte, non c’è nulla in questo momento. Al di là di qualche richiesta di informazione, non si è andati oltre. Insigne andrà in scadenza tra qualche mese. Inoltre, ora è davvero molto complesso trovare una squadra che spenda almeno 25 milioni. E che ti garantisca un ingaggio superiore a 5 milioni garantiti dal Napoli. Insigne vorrebbe guadagnare di più. Mentre il Napoli è obbligato ad abbassare il monte ingaggi. A bilancio, del Napoli, sono 10 lordi”.

Fonte: Radio Punto Nuovo