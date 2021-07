Ecco come stanno Lozano e Ghoulam, ne ha parlato il Dr Raffaele Canonico: “Il messicano? Un miracolato”

«Per Ghoulam puntiamo al ritorno a ottobre mentre Lozano sarà valutato a Castel di Sangro». Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli e fresco di rinnovo fino al 2024, racconta il ritiro. Tra test, protocollo Covid e l’attesa per la nuova stagione.

Il vero dilemma è Ghoulam. Perché non è qui a Dimaro? «Le apparecchiature che abbiamo a Castel Volturno non potevano essere trasferite qui. Ma dopo 4 mesi dall’intervento le cose procedono come da aspettative. Quando sarà convocabile? Penso che possa essere pronto a ottobre».

Lozano quando si aggrega? «Lui è un miracolato, se la ginocchiata lo avesse colpito cinque centimetri più in basso avrebbe provocato danni all’occhio. La ferita non preoccupa, è stata una sutura plastica. Aspettiamo di rivederlo qui per praticare anche test relativi al trauma cranico subito, proprio come abbiamo fatto con Osimhen».

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)