DIRETTA LIVE – E’ l’ora dell’ attacco: i movimenti delle punte

Premer f5 per gli aggiornamenti

11, 12 – I movimenti degli attaccanti alle spalle della difesa. Si lancia per le relative imbucate delle punte

11, 10 – In palestra continua i test specifici per Zielinski

11, 05 – Si cambia. Ora il campo se lo “prendono” centrocampisti ed attaccanti, mentre i difensori si dirigono in palestra. Ci si divide, come sempre, in blu ed arancioni

11, 00 – Ounas e Ciciretti che hanno svolto lavoro a parte per l’intera mattinata rientrano negli spogliatoi

10, 55 – Intanto cyclette per Piotr Zielinski

10, 45 – Intanto i portieri lavorano sia sulle prese che sul rilancio da effettuare con le mani

10, 40 – Si continua a lavorare sui movimenti difensivi quando l’esterno porta palla. E’ Manolas a comandare la linea.

10, 34 – Centrocampisti ed attaccanti in palestra

10, 30 – Posizione e movimenti. E’ questo quello su cui si insite. La difesa deve salire quando parte l’esterno e arretrare sul lancio

10, 25 – Si lavora sui movimenti della linea difensiva nel momento in cui viene effettuato un lancio per vie centrali

10, 21 – La difesa continua a lavorare agli ordini di mister Calzona, mentre Zielinski è in palestra

10,18 – Fine della partitella, ora si proveranno nuovi schemi con le mega sagome di gomma. Si provano schemi difensivi, reparto attento a scappare da lanci lunghi.

10,16 – Partitella a due tocchi, mentre Spalletti si trova fuori dal campo ad osservare.

10,12 – Cross di Politano e Osimhen da pochi passi non sbaglia.

10,08 – Lancio per Osimhen che crossa in area e Politano non c’entra.

10,04 – Raddoppio per i verdi Osimhen

10,02 – Per i verdi sblocca Politano. La partitella si gioca già a ritmi alti e in spazi stretti.

10,00 – Inizia la partitella arancioni contro verdi.

9,58 – La squadra entra in campo dove si avvia al campo per iniziare la seduta mattutina

9,57 – Alla spicciolata il Napoli si avvia in palestra, con la lavagna fuori. Nuovi schemi che verranno illustrati da mister Spalletti?

9,55 – Il Napoli, attraverso il twitter, chiede ai tifosi di sostenere Insigne, per il gol più bello dell’Europeo 2020.

9,53 – In attesa dell’allenamento, è stata messa la porta nell’altra metà campo, probabile partitella a campo ridotto.

Questa mattina il Napoli svolgerà la quinta giornata di allenamento presso lo stadio Comunale di Carciato, con in inizio alle ore 10,00. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti, proveranno nuovi schemi, in vista della seconda amichevole contro la Pro Vercelli. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Comunale di Carciato, Alessandro Sacco