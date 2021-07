Per la panchina degli azzurrini, appena promossi in Primavera 1, in lizza c’è anche Nicolò Frustalupi, storico vice di Mazzarri, che potrebbe tornare a Napoli in una veste inedita. L’ex vice del tecnico toscano esperienza come allenatore della Pistoiese. L’attuale mister del Napoli Primavera è Cascione che ha dimostrato sicuramente il suo valore sul piano tecnico-tattico e cercherà di confermarsi contro le big della massima categoria.

Fonte: CdS