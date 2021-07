Bocciato Ounas, Giuntoli bussa in casa Sassuolo

Bocciato Ounas, che partirà di nuovo in prestito, il nome che Giuntoli punta resta quello di Jeremie Boga: emulo di Insigne e perfetto in quel ruolo a sinistra.È in scadenza col Sassuolo nel 2022 (come Insigne) e la sua valutazione non può essere “stellare”. 20 milioni, forse meno. Il club neroverde vuole tenerlo, ma il giocatore accetterebbe volentieri il Napoli. Guadagna appena 600mila euro l’anno, e in azzurro avrebbe subito uno stipendio da 1.5 a stagione, più del doppio. L’operazione sarebbe fattibile perché Boga non vuole rinnovare, e per prenderlo il Napoli utilizzerebbe i soldi del cartellino di Insigne (non meno di 20 milioni). Operazione economicamente fattibile, ma naturalmente la speranza di Spalletti è di non perdere il capitano. Anche De Laurentiis non spinge per l’addio, ma entrambi sanno che una stagione con Insigne in scadenza sarebbe complicata. Ma senza offerte Lorenzo non parte, e la speranza è che si possa trovare un accordo per un rinnovo che farebbe tutti contenti.

Fonte: G. Scotto (Il Roma)