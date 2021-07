Attenzione per i terzini, Manolas leader del gruppo difensivo

Zanoli, Manolas, Luperto e Mario Rui prima, poi Malcuit, Koulibaly, Rrahmani e Costa. Nonostante le assenze, Spalletti non lascia nulla al caso e fa dirigere i lavori al fido Calzona, specialista della difesa napoletana già negli anni scorsi. Con l’aiuto delle linee fatte apporre appositamente al campo di Carciato, lo staff tecnico napoletano spiega i movimenti: la linea sale e poi scappano tutti per evitare le offensive degli avversari. Tanta attenzione per i terzini – Mario Rui e Malcuit su tutti , in grande forma anche Kostas Manolas, leader del gruppo.

La redazione