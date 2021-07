A Dimaro tutto un altro Lobotka, sei chili in meno e tanta grinta in più

Tutto un altro giocatore è Stanley Lobotka a Dimaro, dove si sta riscoprendo in piena forma e motivato. Venti milioni e tre di bonus al Celta Vigo, ecco quanto è costato a gennaio 2020, e solo 29 partite giocate in un anno e mezzo. Nelle ultime gare poi era apparso addirittura in sovrappeso, cosa completamente inesistente adesso. Il centrocampista ha perso sei chili grazie al al programma di Vincenzo Monda e Marco Rufolo, i nutrizionisti dello staff del dottor Canonico. Tanti chili in meno, ma moltissima grinta in più, ecco il nuovo Lobotka.

CdS