La Pink Bari continua il suo calciomercato. L’obiettivo è quello di ritornare quanto prima nella massima serie dopo la retrocessione dello scorso anno.

Arrivano in Puglia Marta Maffei, in prestito dal Sassuolo e Penelope Riboldi (a titolo definitivo dal Pomigliano). La prima arriva per fare esperienza, la seconda conosce già la categoria: si tratta di due colpi importanti per la Pink Bari.

Fonte: Instagram Pink Sport Bari