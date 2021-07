Spalletti sta studiando le seconde linee, ma molti sono destinati a partire

Luciano Spalletti, che ieri ha esordito col Napoli nell’amichevole contro la Bassa Anaunia, sta studiando la squadra, in questi giorni di ritiro a Dimaro. In special modo le seconde linee sono alla sua attenzione, ed uno che sembra averlo deluso è Adam Ounas, ritornato non in forma dal Crotone. Come scrive oggi Tuttosport, anche Malcuit è da rivedere ma contro un’avversaria più importante. Tutino, Ciciretti, Palmiero, Machach, che hanno giocato la partita di ieri, tutti sono in partenza, Petagna invece no.