Petagna esalta Spalletti: “Per lui son pronto a cambiare ruolo”

Petagna esalta il nuovo tecnico del Napoli, si dice contento di essere allenato da lui: «Per me è un orgoglio lavorare con lui, sto imparando tanto, coi suoi metodi si può crescere ». L’ex attaccante della Spal è reduce da una stagione nella quale, soprattutto nel finale, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto solo perché non ha avuto troppo spazio. Quest’anno spera di tornare protagonista e per riuscirci si dice anche disposto a giocare in una posizione inedita: «Sono pronto a ricoprire anche il ruolo di seconda punta dietro l’attaccante. Posso farlo, è nelle mie caratteristiche».

Un assist per Spalletti che sarà felice di avere giocatori pronti a mettersi a sua completa disposizione.

F. Tarantino (CdS)