Offerto Thuram jr al Napoli, ma il prezzo di Raiola è da capogiro

Quanti estimatori per Marcus Thuram, il 24enne figlio dell’ex difensore francese di Parma e Juventus! Ha addosso la maglia del Borussia Moenchengladbach. Una maglia che potrebbe cambiare il prossimo anno: secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, l’agente del calciatore francese Mino Raiola starebbe pensando a una cessione. Il re di procuratori avrebbe offerto Thuram in giro per l’Europa, anche al Napoli. In Italia lo avrebbe proposto a Napoli e Roma. Una mossa, da circa 25 milioni di euro, cifra da cui il Moenchengladbach partirebbe in caso di cessione. Thuram piace anche in Premier League e al Borussia Dortmund, con Rose che lo prenderebbe per sostituire il partente Sancho. Nell’ultima stagione, l’attaccante ha messo insieme 40 partite con 11 gol.

Fonte: Mattino.it