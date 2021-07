Napoli-Insigne, senza accordo il club azzurro fisserà una base d’asta

Il Napoli e il rinnovo di Lorenzo Insigne, rischia di essere ancora un tormentone di non facile soluzione, visto che la distanza tra le parti sembra netta. Il capitano del club azzurro, come si sa vuole un aumento d’ingaggio, mentre AdL vuole un ridimensionamento del tetto d’ingaggio. E’ chiaro che le parti in causa si dovranno incontrare per discutere del tutto. Probabilmente questo accadrà a Castal di Sangro, sede del secondo ritiro dal 5 al 15 Agosto. Tre le soluzioni, accordo sul rinnovo, con spalmatura dell’ingaggio, ma senza cedere i diritti d’immagine. Restare fino alla scadenza del contratto. Infine la cessione dove la base d’asta sarà sui 30 milioni. Insomma ci sarà da aspettare, tutto è in ballo, quindi c’è solo da attendere.

La Redazione