Mercato in stand by: senza vere offerte anche i big potrebbero restare

Mercato in stand-by. Non ci sarà smantellamento, ma per far quadrare i conti, bisogna cedere. Quindi si pensa a lui, Koulibaly, presente a Dimaro. Nessuna offerta ufficiale, ma Ramadani potrebbe farsi vivo in settimana con una proposta dall’Inghilterra. O almeno questo ha lasciato intendere a De Laurentiis. C’è pure Zielinski, che ha molti sospiri: ma anche qui, nessuno ha ancora bussato alla porta con concretezza. Difficile che possa decollare qualcosa in questi giorni. I club della Liga non possono prendere parte ad aste e questo fa sì che Fabian sia più vicino alla permanenza che all’addio. Intanto Tutino andrà al Parma e questa volta a titolo definitivo. Nessuna offerta per Ospina, ma il dualismo con Meret dovrebbe essere arrivato al capolinea. Ma anche qui, senza un sostituto (Sepe?) difficile parlare di partenze.

Il Mattino