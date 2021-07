Mercato – A piazza affari domina il Milan. Le possibili entrate del Napoli. Luperto verso il Veneto

Pochi affari conclusi, tanti da fare: il mercato in Italia per ora ha un club dominatore, il Milan che ha investito una sessantina di milioni, e tante società che sono state a guardare o quasi. Comprese le grandi Juventus e Inter. Da qui al 31 agosto, però, tutte dovranno muoversi e completare le rose. Ecco formazione per formazione cosa serve.

NAPOLI

La priorità è l’esterno mancino: Spalletti vuole Emerson Palmieri. In caso di partenza di Koulibaly, può sostituirlo Senesi del Feyenoord, mentre Koopmeiners, obiettivo anche dell’Atalanta, può rimpiazzare l’eventuale addio di Fabian Ruiz.

ATALANTA

Preso il portiere Musso, c’è bisogno di un mediano che dia respiro a De Roon e Freuler: complicata la pista Koopmeiners, più semplice quella che porta a Pobega. Gosens necessita di un vice: Frabotta è un’idea forte. Con l’addio di Caldara, può servire anche un difensore centrale.

BOLOGNA

In attacco l’unico obiettivo è Arnautovic, ma manca l’accordo con lo Shanghai. In difesa, il Tottenham stringe per Tomiyasu: se si concretizzerà il trasferimento del giapponese, caccia un altro terzino destro (Bereszy?ski?). Sarà fatto un investimento sul difensore centrale Theate dell’Ostenda, ma il sogno è Benatia. L’Antalyaspor è vicina a Poli.

CAGLIARI

A giorni, quando risolverà il contratto con l’Inter, Semplici riavrà Nainggolan, ma rischia di perdere Nandez che andrà sostituito. In attacco, in caso di partenza di Simeone, Lapadula è un’opzione. Monitorati il centrocampista svincolato del Velez Galdames e Terzic, esterno della Fiorentina.

EMPOLI

In attacco c’è da trovare un’alternativa a Piccoli, destinato allo Spezia. Si cerca un trequartista, mentre per la corsia laterale destra scelto Stojanovic (oggi visite mediche). In mezzo al campo torna Zurkowski, tra i pali già preso Vicario.

FIORENTINA

Il nuovo volto è Gonzalez, esterno offensivo preso dallo Stoccarda. Con Lirola al Marsiglia, a destra l’obiettivo diventa Zappacosta del Chelsea, ma piace anche Munoz del Genk. Serve un centrocampista: il sogno è Sensi dell’Inter, ma attenzione a Skhiri del Colonia e Savanier del Montpellier. In difesa, in caso di addio di Milenkovic o Pezzella, intrigano Cistana del Brescia e Nastasic dello Schalke.

GENOA

Ieri ha rinnovato Behrami, manca ancora la firma di Pandev. Serve un attaccante: osservati Lammers dell’Atalanta e Simy del Crotone. In mezzo al campo nel mirino c’è Edimilson Fernandez del Mainz. Tra gli esterni offensivi, chieste informazioni su Pedro de La Vega del Lanus.

HELLAS VERONA

Acquistato Hongla dall’Anversa per il centrocampo, occorre almeno un elemento in più in difesa e uno in attacco. Resta aperta, col City, la partita per la conferma di Ilic che il ds D’Amico sogna di affiancare ancora a Veloso, fresco di rinnovo. In cabina di regia Joey Veerman spinge per lasciare l’Heerenveen e arrivare in Italia. In porta, il prescelto è Montipò del Benevento.

INTER

E’ caccia ai “quinti” di centrocampo: dopo l’addio di Hakimi, priorità alla fascia destra. In corsa Bellerin, Nandez (pista più calda) e Zappacosta, mentre Dumfries e Hateboer sembrano inarrivabili. Poi caccia anche a un mancino: Telles è un’idea.

JUVENTUS

Con Locatelli il centrocampo sarebbe ok, ma il Sassuolo non lo molla. Il grande rebus è Ronaldo: se resta, c’è bisogno “solo” di una quarta punta, altrimenti, con CR7 a Parigi, porte aperte a Icardi. Possibile cessione per Demiral.

LAZIO

Dopo Felipe Anderson e Hysaj, Sarri ha bisogno di un esterno offensivo a sinistra: Brandt del Borussia Dortmund è la prima opzione. L’alternativa è Sarabia se Correa andrà al Psg. Rosa da completare anche con una mezzala (Basic del Bordeaux?) e con un regista (Kamara del Marsiglia?).

MILAN

Ha perso Donnarumma (sostituito da Maignan) e Calhanoglu, ma riscattando Tomori e Tonali, tenendo Brahim Diaz e assicurandosi Giroud e Ballo-Touré, ha fatto molto. Gli obiettivi sono un trequartista da scegliere tra Vlasic del Cska Mosca, Ziyech del Chelsea e Sabitzer del Lipsia, un altro mediano (Bakayoko del Chelsea?), un vice Calabria (conferma del prestito di Dalot?) e un giovane attaccante (Caio Jorge del Santos).

ROMA

Dopo l’infortunio di Spinazzola, c’è bisogno di un esterno sinistro: in corsa Vina del Palmeiras, Bensebaini del Borussia Mönchengladbach e Cucurella del Getafe. In mezzo al campo si continua a lavorare per Xhaka, mentre come esterno sinistro d’attacco l’obiettivo è Kostic dell’Eintracht.



SALERNITANA

In difesa servono almeno 2-3 innesti e un secondo portiere. Oggi arriva il terzino destro Zortea dall’Atalanta, con cui si tratta anche per Ruggeri. Da colmare anche una lacuna a centrocampo: nonostante le difficoltà, non si molla Coulibaly dell’Udinese. Da rafforzare pure l’attacco: si studiano Bonazzoli della Samp e Cerri del Cagliari.

SAMPDORIA

L’obiettivo più urgente è un attaccante: occhi su Cutrone, tornato al Wolverhampton, e su Grifo del Friburgo. In mezzo c’è bisogno di un regista: seguito Matteo Ricci, svincolato dallo Spezia. In difesa, sulle due corsie laterali, gli obiettivi sono Conti del Milan e Gagliolo del Parma. Sulla trequarti, il sogno è Tanase della Steaua Bucarest.

SASSUOLO

Si cerca il sostituto di Marlon, ceduto allo Shakhtar, mentre Marsiglia e Lione continuano a corteggiare Boga. L’obiettivo, in attacco, è Gabriel Veron, brasiliano del Palmeiras. A centrocampo, testa a testa con il Porto per Grujic del Liverpool; in alternativa c’è Matheus Henrique del Gremio.

SPEZIA

Con l’Atalanta si sta chiudendo per Piccoli in attacco, per Colley in difesa e per Reca a centrocampo, mentre come terzino destro c’è Amian del Tolosa. In mediana nel mirino c’è anche Frattesi del Sassuolo. Sono stati esercitati i riscatti per Sena con l’Atletico Mineiro e per Verde con l’Aek Atene.

TORINO

In porta è arrivato Berisha e ha fatto le valigie Sirigu. Resta il nodo Belotti, in scadenza nel 2022. Ceduto Meite al Benfica, come l’esterno offensivo sinistro scelto Warming del Lyngby. Davanti, i granata restano in vantaggio per Messias del Crotone.

UDINESE

Serve un terzino: tra gli obiettivi c’è Lucas Calegari del Fluminense. Per portare esperienza in difesa scelto Glik, che arriverà in prestito secco dal Benevento, mentre in attacco si insiste per Simy del Crotone. Ceduto Musso, raccoglierà la sua eredità Silvestri.

VENEZIA

Cinque le operazioni già concluse, ma la sesta, l’ingaggio di Busio dal Kansas City, è ad un passo. Tra gli obiettivi per la retroguardia Luperto del Napoli.

A cura di di Francesca Bandinelli e Andrea Ramazzotti