L’agente di Osimhen: “Il suo obiettivo è vincere la Scarpa d’Oro. Impressionato da alcuni giovani”

William D’Avila, agente di Osimhen è intervenuto in diretta su Kiss Kiss, radio ufficiale della SSCNapoli: “Victor ha come obiettivo principale quello di segnare più goal possibili, vuole vincere il titolo di capocannoniere in Serie A. Luciano Spalletti è il tecnico giusto per lui perché esalta tutti gli attaccanti che allena. Lui però vuole anche aiutare tanto la squadra e sa giocare molto con i compagni. Il suo obiettivo oltre al capocannoniere della Serie A è anche quello di vincere la Scarpa d’Oro”.

Sullo scudetto: “Il Napoli può fare una grandissima stagione e non deve porsi limiti. Lo scudetto è possibile, perché no? Naturalmente i partenopei dovranno battere grandi avversari, non sarà semplice. Lo scorso anno per Victor è stata la stagione d’ambientamento e ha avuto anche diversi stop tra Covid e infortuni”.

Sui giovani: “Victor è rimasto colpito da alcuni giovani che si stanno allenando con la squadra. Tra questi è rimasto impressionato da Karim Zedadka, davvero molto bravo”.