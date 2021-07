Kaio Jorge dice sì al Milan, spiazzando il Napoli

Il Napoli ha seguito e segue da un pò l’attaccante del Santos Kaio Jorge, ma la società brasiliana non ha voluto cedere di un centesimo dalla richiesta di dieci milioni dieuro. In pole c’era anche il Milan, ed è proprio a quest’ultimo che il giocatore avrebbe detto sì in queste ultime ore, stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Con Kaio Jorge ed il suo agente Bertolucci, il Milan avrebbe già un’intesa di massima, ed il Milan è disposto ad un indennizzo pur di far arrivare in rossonero il giocatore prima possibile.