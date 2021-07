Il Napoli punta su Hincapiè, prima offerta per il giovane centrale

Il Napoli, con la probabile partenza di Maksimovic, è alla ricerca di un difensore centrale. Stando a quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, pare che il club azzurro abbia fatto la sua prima offerta per il giovane Piero Hincapiè, classe 2002, difensore dell’Ecuador, passato dall’Indipendiente de Valle ai Talleres. La cifra offerta dal Napoli si aggira intorno ai 10 milioni, per il centrale che può giocare bene anche come laterale mancino.