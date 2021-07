Gazzetta – De Laurentiis dice no allo United per Koulibaly

De Laurentiis è stato categorico, nessun giocatore è incedibile, e la priorità è risanare il bilancio, che, con la crisi pandemica, sarà in perdita di una cifra sicuramente superiore ai 20 milioni di euro. Ma questo non vuol dire che il patron azzurro vuole svendere i suoi gioielli. Ecco perchè, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha detto no al Manchester United che ha offerto 30 milioni per Kalidou Koulibaly, perchè la cifra è stata considerata bassa. E dire che quei 30, unitamente ai 22 circa che il Napoli risparmierebbe per i due anni di contratto che il senegalese ha ancora con il club azzurro (è il più pagato con 6 milioni netti di ingaggio), significherebbero oltre 50 milioni di sgravio a bilancio. Ma la strategia del patron comunque è chiara e lancia un segnale forte all’esterno, soprattutto ai ricchi della Premier: il Napoli rimane bottega cara e non esistono saldi di fine stagione.