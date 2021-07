E’ subito Osimhen show, con un Elmas decisamente “in palla”

Come previsto. Poco più di un allenamento la prima uscita del Napoli contro gli stra-dilettanti della Bassa Aunania. Previsto anche lo show del solito Osimhen che di gol ne segna ben quattro concentrati in una mezz’oretta. Acclamato dal popolo azzurro festante, il nigeriano fa la parte del leone. Che Napoli ha messo in campo Spalletti? Beh, il primo tempo degli azzurri è di una disinvoltura atletica sorprendente, considerato che la squadra è al lavoro da tre giorni. I rifornimenti che giungono per Osimhen sono una vera cuccagna. L’idea iniziale è quella di ripartire dal 4-2-3-1 che con Gattuso ha visto molte luci, ma spesso anche un bel po’ di ombre. Con Demme e Lobotka a occupare la linea mediana: ecco, non proprio un esperimento riuscitissimo, perché i due si sono trovati molto spesso a disagio nella tenuta della distanza, o troppo lontani o troppo spesso vicini. In palla è sembrato subito Elmas che Gattuso molte spesso ha sballottato tra tutti i ruoli possibili e immaginabili ma che Big Luciano intravede come possibile alternativa a Zielinski, come trequartista. Una ipotesi di studio. Certo, il macedone segna il primo gol della cuccagna dopo tre minuti. Magari è di buon auspicio. Nel secondo tempo il tecnico mette le riserve. E cambia pure il modulo: perché con Palmiero e Gaetano in campo, quello che schiera Spalletti sembra più un 4-3-3 con Ciciretti che si abbassa molto sulla mediana e Palmiero centrale. Ovvio, solo tracce di Napoli, nulla di più.

Il Mattino