Dopo quasi due mesi Zielinski riabbraccia la squadra

Cinquantasette giorni dopo, riecco Piotr Zielinski: il Napoli e Luciano Spalletti ritrovano un altro pezzo pregiato della squadra azzurra a quasi due mesi dall’ultima volta insieme, a fine maggio contro il Verona. Il centrocampista polacco è atteso oggi nel ritiro di Dimaro, dove la squadra è dallo scorso giovedì: per lui subito tampone anti-covid per poter riabbracciare i compagni e incontrare per la prima volta dal vivo il neo allenatore azzurro, reduce dal 12-0 rifilato all’Anaunia nella prima amichevole estiva. Per la prima volta, Piotr vestirà la maglia del Napoli da papà: pochi giorni prima dell’esordio europeo con la Polonia, infatti, Zielinski ha vissuto la nascita del primogenito Maksymilian. Proprio con lui e la moglie Laura, l’azzurro ha trascorso gli ultimi giorni di relax in Polonia, godendosi la paternità e qualche settimana in famiglia prima del ritorno al lavoro con il Napoli in Trentino. Con il rientro di Zielinski, che comincerà la preparazione oggi verso la nuova stagione, Spalletti ritrova un pezzo importante del puzzle di centrocampo, il settore con cui ha voluto lavorare maggiormente in questi primi giorni di Val di Sole. All’allenatore napoletano mancherà soltanto Fabian Ruiz, ancora alle prese con il periodo di vacanza concesso dopo gli Europei giocati con la Spagna.

G. Arpaia( Il Mattino)