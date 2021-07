Bargiggia, giornalista: “Per Emerson se ne parla a fine mercato”

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Fino all’ultimo il Napoli cercherà di prendere in prestito Emerson Palmieri. Il ragazzo non rientra più nei piani del Chelsea e quindi i Blues potrebbero pensare di darlo in prestito se non dovessero arrivare offerte. Operazione alla Bakayoko, inserendo un diritto o un obbligo di riscatto. Affare degli ultimi giorni di mercato perché si spera che non arrivino offerte. In tal caso il Napoli non potrebbe pareggiarle, e la società azzurra virerebbe su Parisi dell’Empoli dati gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Corsi. L’Europeo ha insegnato che è l’allenatore a dare un’impronta di gioco e sicurezza alla squadra, ed è questo che ha fatto la differenza. Conterà molto l’apporto di Spalletti, la rosa comunque è ottima. Il Napoli non ha leader caratteriali come un Bonucci, ma sicuramente leader tecnici come il capitano Lorenzo Insigne.”