Andrea Petagna: “Napoli-Verona? Chiediamo scusa ai tifosi, una pagina triste per tutti noi”

Andrea Petagna inaugura la stagione delle parole, l’ultimo giocatore del Napoli a parlare era stato Politano alla vigilia della sfida di Europa League contro il Granada dello scorso febbraio. L’attaccante di Spalletti torna sulla gara del Maradona contro il Verona: «Si tratta di una pagina triste che vogliamo dimenticare al più presto. Chiediamo scusa ai tifosi – le sue parole alla radio ufficiale del Napoli – e ora voltiamo subito pagina». Bisogna ripartire cercando di cancellare l’uno a uno di fine maggio, risultato che i tifosi ancora faticano ad accettare. Un pareggio che costringerà il Napoli a disputare l’Europa League e non la Champions. Si riparte da un’amichevole, in Val di Sole, che ha il suo significato: «So bene di dover lavorare molto, per la mia struttura fisica ci vuole del tempo per entrare in forma».

Fonte: F. Tarantino (CdS)