Alessandro Renica, ex Azzurro: “Insigne? Ci auguriamo tutti…”

Ad “Arena Maradona”, Alessandro Renica, Campione d’Italia in Azzurro:

“Situazione Insigne? Bisognerebbe essere nella testa di De Laurentiis per capire come andrà a finire. Chiaramente, quello che ci auguriamo tutti, è che un giocatore della sua caratura rimanga a Napoli. Per il campionato la favorita è la Juventus. Il Napoli lo metto in seconda fascia, con Inter, Roma, Milan ecc. Le maglie del Napoli arriveranno in ritardo? Mi piacerebbe vedere una società più organizzata”.

Fonte: Radio Crc