Victor Osimhen, felice sui social: posta foto e video degli allenamenti in ritiro…

Victor Osimhen è partito con il piede giusto. Soprattutto con la testa giusta. Il nigeriano sembra felicissimo della sua scelta napoletana. Cartina tornasole come succede in questi casi sono i social, nel caso specifico Instagram. Il bomber azzurro nelle partitelle si sta presentando scintillante. Come non si è riuscito a vedere, o almeno, si è visto solo a sprazzi, nella scorsa stagione. Tra adattamento alla nuova realtà italiana ed infortuni. Segna di tacco. In rovesciata. Insomma, è sempre sul pezzo. E posta i video dei suoi gol sul campo di Carciato. Segno che il morale è alto. Molto alto. Del resto lo ha riconosciuto lo stesso Spalletti che Victor è uno forte. Con il nuovo tecnico del Napoli hanno giocato centravanti della qualità di Dzeko, Hulk, Icardi. Tutti autori di ottime stagioni con Spalletti. Osimhen quindi si è ripresentato tirato a lucido. Ha iniziato postando una sua foto: “Intense workout”. Due parole per spiegare come lo staff del Napoli lo stia facendo lavorare. Una foto con più di 75mila like. Poi, nelle storie, ha iniziato a mettere foto e video dei suoi gol a Dimaro. Otto post in meno di 24 ore. L’ultimo finisce con una foto di Victor che corre a fianco di Kalidou Koulibaly. Proprio il rapporto con il difensore azzurro, sembra essere uno dei segreti della serenità del ragazzo. Che mira a superare i 10 gol della sua prima stagione con il Napoli. Alla fine un bottino tutto sommato buono, visto le grandi difficoltà che ha avuto Osimhen. Che adesso, però, punta sul nuovo corso post Gattuso. Per fare ancora meglio. E per ridare la qualificazione in Champions, che il Napoli merita.

Fonte: mattino.it