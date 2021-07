Tuttosport: Gli azzurri di Spalletti sono uno show, 12-0

Buona la prima per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti che, pur primo di molti titolari, supera per 12-0 la formazione trentina della Bassa Anaunia, che milita nel campionato Promozione. Nel primo tempo, chiuso sul 7-0 per la squadra partenopea, sono scesi in campo, per gli azzurri, gli uomini più quotati e Osimhen ha dato spettacolo, realizzando quattro reti tra il il 7′ e il 37′. Nella ripresa le riserve hanno completato uno scoppiettante 12-0, che rende felice Spalletti all’esordio, sia pur in amichevole, sulla panchina del Napoli. Oltre al poker del nigeriano, sono andati a segno anche Elmas, Manolas, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna. La prossima uscita del Napoli è in programma sabato 24 luglio contro la Pro Vercelli, nuovamente a Dimaro.

Fonte: Tuttosport