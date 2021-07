Tolisso potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Napoli e Juve interessate al giocatore

Corentin Tolisso potrebbe lasciare il Bayern Monaco, ed interessate a lui ci sono già Napoli e Juve. Il club chiede 20 milioni per il giocatore, che però il Napoli ritiene esagerata come richiesta. Il centrocampista potrebbe decidere di rescindere il contratto e partire l’anno prossimo a parametro zero. Stando a quanto scrive L’Equipe, Tolisso vuole parlare prima con Nagelsman per capire che ruolo avrà nel progetto dell’allenatore.