Ronaldo – Il “peso” del fenomeno può “sopportarlo” solo il PSG

“Resta ancora un’opportunità: il Paris Saint-Germain, l’unico possibile approdo rimasto per il fenomeno.” Lo si legge su Il Corriere dello Sport e il fenomeno a cui si fa riferimento è Cristiano Ronaldo. Perchè adesso, per la Juventus, sembra prioritario “liberarsi” del portoghese. Il quotidiano scrive: “Sotto la Tour Eiffel tiene banco il caso Mbappé, che non intende rinnovare con il Psg il contratto in scadenza nel 2022 e continua a flirtare con il Real Madrid. Per non perderlo a zero l’anno prossimo, lo sceicco Al-Khelaifi potrebbe essere così costretto a sacrificare la stella francese. L’eventualità porterebbe immediatamente all’assalto dei parigini a Ronaldo, campione che anche in termini di immagine farebbe gioco eccome alla proprietà qatariota, in vista dei Mondiali 2022 che si disputeranno proprio in Qatar. Il Paris, d’altra parte, è l’unico club che potrebbe accontentare CR7 sia sul fronte dell’ingaggio (alla Juve percepisce 31 milioni), sia dal punto di vista tecnico. E, con il portoghese, potrebbe completare i fuochi d’artificio di questo mercato sontuoso. A quel punto si aprirebbe anche il varco per far arrivare Icardi alla Juventus.”