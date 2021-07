Primo test per Spalletti oggi a Dimaro. Occhi puntati su Osimhen

Oggi Il Napoli, in ritiro pre-campionato a Dimaro, giocherà la sua prima amichevole alle 17,30 contro la Bassa Anaunia, e Spalletti farà il suo esordio come neo allenatore azzurro, Gli occhi saranno puntati su Victor Osimhen, con una squadra incompleta, date le assenze di Insigne, Mertens, Zielinski, Lozano. Il nigeriano ieri ha dato spettacolo nella partitella 10 contro 10, segnando tre gol, uno più bello dell’altro, ma il primo vero test sarà quello di oggi, anche se contro una squadra di Promozione. Di certo Spalletti non si aspetta di scoprire tutti i segreti del Napoli nella gara di oggi, ma potrà farsi un’idea rispetto a certi giocatori. L’allenatore toscano ha messo di fronte le coppie Koulibaly-Luperto e Manolas-Rrahmani, alternando le pettorine in campo e restringendo il raggio d’azione in trenta metri. Applausi anche per Demme e Elmas, Contini si è messo in luce tra i pali.

Il Mattino