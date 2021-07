Il mercato azzurro procede a piccoli passi, e tra questi c’è l’interessamento della Sampdoria per Adam Ounas, in uscita dal Napoli, In realtà, stando a quanto riportato dal Secolo XIX, sono stati i rispettivi agenti di Cutrone ed Ounas a proporre i propri giocatori ai blucerchiati in cerca di rinforzi per l’attacco.

CN24