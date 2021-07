Osimhen show, a Dimaro Victor dà spettacolo

Ieri doppia seduta di allenamento per il Napoli a Dimaro, dove si trova per il ritiro di preparazione per la nuova stagione calcistica, e Victor Osimhen ha dato spettacolo. Sembra davvero in gran forma, e nella partitella a campo ridotto ha segnato ben tre gol, un missile di destro lanciato in orbita di prima, defilato sulla destra; un colpo di tacco; una mezza girata, in acrobazia. Dagli spalti applausi e boati tutti per lui da parte dei 700 spettatori presenti e di De Laureentiis. Oggi c’è l’amichevole con la Bassa Anaunia, e si spera si possa ripetere. Appuntamento al Comunale di Carciato, alle 17.30.

Il Mattino