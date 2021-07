Ore 17,30 – Napoli verso Bassa Anaunia, le probabili formazioni

L’Unione Sportiva Bassa Anaunia è nata nel giugno del 1990 dalla fusione delle società Us Quetta, Us Libertas Ton, Us Stella Azzurra Campodenno, Us Denno e Us San Vito Flavon. Nel panorama calcistico trentino il sodalizio giallorosso si è ritagliata uno spazio importante, diventando presenza fissa nel torneo di Promozione, il massimo campionato a carattere provinciale. L’attuale presidente è Flavio Berti.

La Bassa Anaunia può essere considerata una “piccola” fucina di campioni, visto che dal vivaio della società sono usciti ben due giocatori che nell’ultima stagione hanno militato in serie A: il giovane Andrea Pinamonti neo Campione d’Italia con l’Inter, originario del comune di Tassullo (dove riesiede tutt’ora la famiglia) e che nella “Bassa” ha mosso i suoi primi passi calcistici prima di essere notato dagli osservatori nerazzurri; l’attaccante del Benevento Giuseppe Di Serio cresciuto anche grazie alla spinta di papà Michele, che della società nonesa è stato prima giocatore della prima squadra (in Prima Categoria) e poi tecnico in ambito giovanile. Peppe Di Serio ha militato nell’Hellas Verona e nell’Alto Adige, prima di trasferirsi a Taranto e, da lì, volare al Benevento.

NAPOLI- BASSA ANAUNIA. Dimaro, ore 17.30: Contini; Malcuit, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen All. Spalletti

La Redazione