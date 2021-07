Olimpiadi di Tokyo, al via il calcio: 4 gironi per 16 squadre

Al via le Olimpiadi ed il relativo torneo di calcio. Si comincerà il 22 luglio con Egitto/Spagna e terminerà un paio di settimane dopo con la finalissima il 7 agosto. Le sfide si giocheranno alle ore 17.00 o alle 20.00/20.30 in Giappone (rispettivamente 10 e 13/13.30 italiane). L’Italia non sarà presente perchè la selezione Under-21 del nostro Paese non si qualificò. Le squadre partecipanti in tutto saranno 16, divise in 4 gironi da quattro:

Girone A: Giappone, Sudafrica, Messico, Francia

Girone B: Nuova Zelanda, Corea Del Sud, Romania, Honduras

Girone C: Egitto, Spagna, Argentina, Australia

Girone D: Brasile, Germania, Costa D’Avorio, Arabia Saudita