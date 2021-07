Oggi Napoli-Bassa Anaunia, primo test anche per il Green Pass

Oggi il Napoli affronterà la Bassa Anaunia nella prima amichevole della stagione, a Dimaro, dove è in ritiro pre-campionato. Sarà un primo test per il neo allenatore Spalletti, ma sarà una prova importante anche per ciò che potrebbero essere gli stadi in visione futura. Saranno 700 i tifosi presenti allo stadio di Carciato. Saranno tutti provvisti di regolare biglietto per la gara, mascherina e soprattutto Green Pass, il documento ottenuto dopo la vaccinazione che in questi giorni ha già creato le prime file all’ingresso. In alternativa, i napoletani potranno esibire un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Come spesso accade, il Napoli farà da apripista per i protocolli sperimentali del calcio italiano.

Il Mattino