Nikita Contini: “Contenti di come stiamo lavorando. Mi reputo un portiere moderno e ringrazio Ospina e Meret”

Sei più forte tra i pali o nelle prese alte? “Non ho una prerogativa principale, il mio compito e’ quello di lavorare ogni giorno per migliorare. Vedremo”.

Tra i grandi portieri del passato, a quale ti ispiri di più? L’essere pazzi aiuta? O conta la calma e il saper parlare alla difesa? O anche l’essere imprevedibili come Renè Higuita? “Un pizzico di pazzia il portiere deve sempre averla. L’ho sempre pensata questa cosa. Ben venga un tocco di follia”.

Cosa hai appreso da Ospina e Meret? Avere portieri forti e competitivi può essere solo uno stimolo in più? “Ospina e Meret sono due ragazzi fantastici, ho lavorato benissimo con loro. Mi sono trovato davvero bene. Ho appreso tanto da loro. Abbiamo un bellissimo rapporto. Non vedo l’ora di ritrovarli”.

Tra i compagni di squadra a quale sei più legato? “A tutti. Siamo un gruppo unito. Abbiamo fatto bene insieme, non c’e’ un compagno in particolare con cui ho legato di piu’, davvero stiamo bene, siamo affiatati”.

Spalletti ha paragonato Demme al suo Pizarro della Roma: può essere lui il faro del centrocampo del Napoli insieme a Fabian e Zielinski? “Sono valutazioni che spettano al mister. Abbiamo un centrocampo fortissimo, la rosa è competitiva. Demme, di sicuro, è un grandissimo giocatore”.

In molti, spesso, hanno avanzato critiche alla coppia di centrali Manolas-Koulibaly: ci dici invece il punto di vista del portiere nell’avere davanti due calciatori del genere? Anche Rrahmani non ha sfigurato… “E’ vero, torniamo al discorso fatto prima. Abbiamo calciatori forti. Per cui chi va in campo puo’ garantire di sicuro un contributo di livello, al di là delle qualita’ del singolo”.

Quale può essere l’obiettivo del Napoli nella prossima stagione? Qualificazione in Champions, Europa League all’altezza e Coppa Italia? “Noi ci teniamo a far bene. Il Napoli deve puntare sempre in alto. Contiamo di rientrare nei primi 4 posti. Vogliamo lavorare sodo per rimetterci in carreggiata. Anche grazie a mister Spalletti, vediamo dove può arrivare questa squadra”.

Pensi che guardare al primo posto sia un’ambizione troppo grande? “No, secondo me no. Sognare è sempre bello. Non dobbiamo porci dei limiti”.

Il tuo saluto e la promessa ai tifosi del Napoli e ai lettori di Napoli Magazine… “Sempre Forza Napoli e speriamo di vederci presto in campo”.

