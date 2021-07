Nicolò Schira: “Luigi Sepe favorito per il post Ospina e per il ruolo di vice-Meret”

Siamo in pieno calciomercato e il Napoli si guarda intorno per cercare di rinforzare la rosa. Il giornalista Nicolò Schira aggiorna su twitter sulle strategie del club azzurro. “Il #Napoli ripensa a Gigi #Sepe come vice Meret. In caso di partenza di David #Ospina può tornare in auge il portiere del #Parma. Sepe infatti sarebbe prezioso anche in chiave liste, essendo un prodotto del settore giovanile azzurro”.

