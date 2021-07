Napoli/Insigne: un accordo da rimodulare nel segno dei tempi

Risolvere una simile equazione non è semplice, ma dovrebbe essere chiaro a tutti (anche a tifosi e calciatori) che puntare i piedi con richieste avulse dal contesto economico in cui ci troviamo non è realistico. Il mercato per fortuna esiste, consentendo a chi disponga di un valore monetizzabile di trovare acquirenti, ma proprio il contesto economico lo rende oggi asfittico, perché tutti sono sulla stessa barca. Lo stallo in cui si trova il Napoli con Insigne non è l’unico caso: lo stesso accade alla Juve con Dybala, al Milan (che ha già scelto di veder partire Donnarumma e Calhanoglu) con Romagnoli e forse Kessie e all’Inter con Lautaro, per citare solo i casi più caldi. Nel vecchio paradigma di mercato queste vicende si sarebbero risolte in maniera dicotomica: un rinnovo a condizioni migliorative per il calciatore oppure una cessione ad altro club per non perdere il valore del cartellino.