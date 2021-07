Napoli-Insigne, si pensa un accordo alla Messi o Cr7

La questione rinnovo di Lorenzo Insigne terrà ancora banco nelle prossime settimane in casa Napoli e si profila un paio di soluzione per accontentare le parti. La prima è spalmare l’ingaggio nei prossimi anni, sempre intorno ai 5 milioni, oppure l’intera gestione dei diritti d’immagine al giocatore. Su questo secondo argomento è raro che AdL abbia fatto una concessione ai giocatori. In quest’ultimo periodo è una soluzione che sta attuando Messi e lo potrebbe attuare Cr7 con la Juventus. E’ chiaro che bisognerà attendere il giocatore quando avrà terminato le ferie. C’è sempre l’ipotesi che voglia guadagnare più dei 5 milioni, ma su questo tema il club partenopeo non lo può accontentare. C’è da attendere il famoso incontro tra il Napoli e il capitano e poi sarà quel che sarà.

La Redazione