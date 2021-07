Il Napoli è in ritiro di preparazione alla prossima stagione calcistica, a Dimaro, ed è già festa. Ieri nella seduta pomeridiana di allenamento erano presenti 700 tifosi, il primo sold out dell’anno. Il ritiro si riscalda e non solo meteorologicamente parlando. Tanti applausi dalle tribune coperte e scoperte dello Stadio che si sono finalmente riempite per intero, pronte oggi ad assistere alla prima uscita amichevole del nuovo corso azzurro.

Il Mattino