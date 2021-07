Il mercato del Napoli è lento ma si muove, specie per i giocatori in uscita, come il giovane Gennaro Tutino. Dopo una stagione nella neo promossa Salernitana, quasi sicuramente tornerà in B al Parma, intesa vicinissima. Sul fronte dell’entrate, il Napoli prova a inserirsi nella corsa al ventitreenne centrocampista olandese dell’AZ, Teun Koopmeiners.

Il Mattino