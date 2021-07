Come ha fatto sapere il presidente De Laurentiis, tutti i giocatori del Napoli sono cedibili, con la giusta offerta chiaramente. E Kalidou Koulibaly non fa eccezione. Però per lui, ha fatto sapere il patron, ci vorranno più di 40-50 milioni per portarlo via. D’altro lato però, finora non sono arrivate offerte congrue dai top club europei, come è successo più volte in passato.

IlMattino.it