Hysaj già “spacca” la tifoseria: arriva e canta “Bella ciao”

Tutto si può dire tranne che non sia coraggioso, Elsed Hysaj. Appena arrivato alla Lazio già spacca la tifoseria. I supporter laziali, infatti, sono storicamente associati ad una politica che “tende a destra” e lui, per il consueto battesimo dei nuovi arrivati in gruppo, cosa fa? Canta “Bella Ciao”, inno da sempre legato all’ altra parte politica, quella di sinistra. Luis Alberto ha postato il video sui social e sono scattate, immediate, le polemiche. La Gazzetta dello Sport ne scrive: “Sui social, che spesso si trasformano in sfogatoio, alcuni tifosi della Lazio, evidentemente con idee politiche diverse rispetto a quelle espresse nella canzone, hanno insultato o preso in giro il giocatore albanese (“magari si spacca tutto”, “se cantavi l’inno della Roma era meglio”, “ma per carità”, “è meglio giocare in 10” e “ma lo sa di non essere a Livorno?”)”. C’è da aggiungere, però, che ci sono stati anche plausi, da parte di quei tifosi che, una volta tanto, non vedono l’immagine della loro squadra associata all’ estrema destra, ma un po’ più vicina agli ideali di sinistra.